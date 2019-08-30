Новым президентом «МБК Николаев» стал Черепанов – исполнительный директор клуба намерен обратится в суд

В среду, 28 августа, состоялось внеочередное собрание общественной организации «Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев», на котором выбрали нового президента «МБК Николаев». Им стал Андрей Черепанов, который также является президентом баскетбольного клуба «Нико-Баскет».

Об этом идет речь на странице «МБК Николаев».

В публикации отмечается, что «произошла попытка недружественного поглощения баскетбольной команды МБК «Николаев» со стороны руководства команды «Нико-Баскет». В частности, в этот день на одном из сайтов появилась заметка о том, что 28 августа в 17.00 по адресу Дунаева 34/7 планируется проведение внеочередного общего собрания участников ГО МБК «Николаев». Пришедшие на место 18 участников клуба, которые хотели выяснить по какому поводу созвали внеочередное собрание, не сразу смогли попасть в здание, где происходило собрание.

«Ожидаемо, что никого из пришедших не пустили в здание, в котором проводилось собрание. Пришедшим сообщили, что должен начаться процесс регистрации, и их пригласят. Только через сорок минут охранники пропустили членов клуба, и всем удалось попасть на 6 этаж. Собравшимся было сделано объявление о том, что заседание общих сборов закрыто, и что уже избран новый президент клуба – Андрей Владимирович Черепанов. Относясь с глубоким уважением к Андрею Владимировичу, считаем, что он обладает достаточным авторитетом и опытом, и мог бы избраться президентом ГО МБК «Николаев», не прибегая к противозаконным манипуляциям, если бы уже не был президентом ГО «МБК «НИКО-БАСКЕТ», - говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что «рейдерские методы, с помощью которых осуществлялась попытка замены руководителя клуба, не оставляет возможностей для защиты интересов клуба, игроков и болельщиков, кроме как обращение в суд».

«Отсутствие информации о проведении внеочередного собрания, голосование при отсутствии кворума, блокировка доступа участников клуба к процессу голосования, нарушение процедуры принятия новых участников клуба должны быть отражены в решении суда. Мы надеемся, что время лихих 90-х прошло, когда можно было просто «отжать» понравившееся предприятие. Мы готовы отстаивать интересы клуба, игроков, и болельщиков всеми законными методами. Мы гордимся проделанной работой, уровнем, на который вышел клуб за последние два года, и надеемся сохранить и приумножить достигнутые результаты. Мы готовы поделиться опытом построения успешной команды с руководством ГО "МБК "НИКО-БАСКЕТ", если со стороны Андрея Владимировича будет воля к диалогу и уважению мнения членов ГО МБК «Николаев», - идет речь в публикации.

Также на сайте «Basket.com.ua» сообщается, что на должность президента МБК «Николаев» была предложена единственная кандидатура - Андрея Черепанова. В результате открытого голосования за него подняли руки 17 членов клуба при одном воздержавшемся.

«Хочу многих успокоить. Никто ничего менять кардинально в команде не станет. Общался со спонсорами. Отказа от сотрудничества на ближайший сезон не слышал. МБК «Николаев» будет работать как прежде. Я уже общался с главным тренером Виталием Чернием. Поддерживаю его предложения по усилению команды за счет легионеров, чтобы достойно начать новый сезон в суперлиге. Что касается «Нико-Баскета», то от этого клуба я не отказываюсь. Возможно, придется работать в несколько измененном формате», - сказал Андрей Черепанов.

В свою очередь, Александр Бобров, который исполнял обязанности Николая Боброва после его смерти, в комментарии «NikSport» отметил, что в сообщении о приглашении на внеочередное собрание участников общественной организации «МБК Николаев» был указан неверный адрес.

- По поводу того, что называют произошедшее рейдерским захватом, то согласно устава и процедур, все действия со стороны Валентина Берестнева, Андрея Черепанова и Бориса Безкоровайного грубо говоря, все было нарушено. Потому что не было кворума, - добавил он.

На уточняющий вопрос возможно ли то, чтобы один человек был президентом двух баскетбольных клубов Александр Бобров ответил отрицательно.

- Как мы смотрим по практике в Украине, то это нонсенс и такого априори не может быть. Что не мало важно, 9 августа делалось собрание, на котором приняли членов клуба, что опять же не моги сделать, потому что у членов правления сейчас меньшинство. Поэтому должна была появиться инициативная группа из членов клуба, которые в нашей команде, и сделать внеочередное собрание, на котором должны были принять нового члена правления или нескольких, а потом уже провести голосование и сделать выборы президента клуба. Но так как произошло то, что произошло, мы вынуждены были обратиться в суд. Подали иск уже, - отметил Александр Бобров.

Также он уточнил, что не претендовал на пост президента клуба, так как покойный президент клуба Николай Бобров предлагал на этот пост главного спонсора команды Игоря Калюжного.

- Нам сейчас никто не мешает, мы также продолжаем работать. У адвоката будут все бумаги сегодня на руках, чтобы предоставить их и остановить дальнейшие незаконные действия со стороны Черепанова, чтобы не навредить команде. Сейчас решим все законным путем и я надеюсь, что все будет хорошо, - подытожил он.

Андрей Черепанов на своей пресс-конференции заявил, что голосование было законным и кворум был. Также он отметил, что описанные факты в публикации на странице «МБК Николаев» являются ложью, ведь все 18 человек были допущены к собранию и сделали свой выбор.

Что касается иска в суд по поводу легитимности собрания, то Андрей Черепанов отметил, что его готовит один человек – исполнительный директор клуба Алексей Бесков. При этом он заявил, что никаких конфликтов с ним у него никогда не было.

- Возможно (Алексей Бесков претендовал на пост президента «МБК Николаев», - ПН). Всем участникам собрания заранее была разослана повестка дня, ему в том числе. Он не выдвинул свою кандидатуру, кроме того, в ходе собрания, когда была озвучена моя кандидатура ведущий предложил озвучить еще кандидатуры, но никто этого не сделал. Более того, Алексей не прибыл на собрание, хотя был приглашен, - сообщил Андрей Черепанов в ответ на вопрос корреспондент «NikSport».

Также новый президент клуба отметил, что никакого конфликта интересов в том, что он на данный является президентом «Нико Баскета» нет, ведь пока он не приступил к своим обязанностям и планирует сделать это после проведения финансового аудита. К тому же клубы выступают в разных лигах, и после вступления на пост президента «МБК Николаев» Андрей Черепанов намерен сложить свои полномочия на «Нико Баскет», но при этом оставаясь спонсором.

Кроме этого, Андрей Черепанов отметил, что не собирается ничего менять в работе клуба, увольнять кого-либо или убирать каких-то игроков.

На уточняющий вопрос, есть ли интерес в том, что уйти с поста президента одного клуба и стать президентом второго клуба, Андрей Черепанов отметил, что ничего подобного нет, а также добавил, что это первый шаг к созданию общебаскетбольной структуры, чтобы игроки высшей лиги (игроки «Нико Баскет») не покидали Николаев и участвовали в чемпионатах суперлиги (игроки «МБК Николаев»).