Украинский боксер Ломаченко избил британца Кэмпбелла и завоевал еще один чемпионский пояс

Фото - Reuters Украинский боксер Василий Ломаченко 31 августа в Лондоне в 12-раундовом поединке победил британца Люка Кэмпбелла.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Бой проходил за три чемпионских пояса в легком весе – пояса WBA, WBO, которые принадлежат Ломаченко, а также вакантный титул WBC.

Ломаченко считали фаворитом боя, и он подтвердил свой боксерский класс. У британца преимущество в габаритах – он выше на 5 сантиметров и размах рук у него больше на 14 сантиметров, но в бою он ничего не смог поделать с Ломаченко.

Украинец в первом раунде присматривался к сопернику, а потом включил свою скорость. Его джебы и апперкоты постоянно попадали в голову Кэмпбелла. Британец не успевал за Ломаченко, который уходил от его ударов. В пятом раунде Василию не хватило буквально полминуты, чтобы выключить Кэмпбелла – украинец загнал его к канатам и начал бомбардировку ударами, но Люка спас гонг.

После этого британец изменил тактику и стал бить по корпусу Ломаченко – по голове он просто не успевал попасть. Это нанесло определенный урон украинцу, но ход боя не переломило. Ломаченко на каждый пропущенный удар отвечал точным попаданием или серией ударов. А в 11-м раунде такая серия отправила Кэмпбелла в нокдаун – это лишь подчеркнуло преимущество украинца.

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Британец время от времени пытался провести что-то похожее на приемы муай-тай – повалить украинца на ринг или попасть локтем. В 12-м раунде он попал ниже пояса Ломаченко и сделал подобие прохода в ноги. Но это никак не повлияло на итог боя. 119-108, 119-108, 118-109 – все трое судей признали, что Ломаченко выиграл почти все раунды в этом бою.

Теперь Ломаченко владеет четырьмя поясами чемпиона мира – по версиям WBA, WBO, WBC и версии журнала The Ring. Для того чтобы стать абсолютным чемпионом мира, ему нужно добыть пояс по версии IBF, которым владеет боксер из Ганы Ричард Комми.