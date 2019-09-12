Студенты НУК имени адмирала Макарова стали серебряными призерами чемпионата Европы по академической гребле

Студенты НУК имени адмирала Макарова добыли серебряные медали на чемпионате Европы-2019 по академической гребле среди молодежи (U-23), который 7 и 8 сентября проходил в Янине (Греция).

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

Европейский форум собрал рекордное количество участников, 23 страны делегировали своих лучших спортсменов. Украину на континентальном первенстве представляло 9 экипажей.

«Студенты НУК, выступавшие в составе экипажа восьмерки распашной с рулевым (М8+) МСУ: Даниил Егоров, Александр Нагребельный, Павел Дощенко, Роман Кириловский к финишу пришли вторыми, завоевав комплект серебряных медалей. Еще одна представительница НУК, мастер спорта Ольга Щербина в паре с Анастасией Андреевой (Днепр) на легкой двойке распашной без рулевой (LW2) заняла четвертое место в этих престижных состязаниях», - сообщили в университете.

Уже в ближайшее время спортсмены отправятся в Киев, где пройдет командный чемпионат Украины среди взрослых.