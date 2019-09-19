Николаевский паралимпиец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию

Николаевец Олег Науменко добыл бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию на колясках.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета, передает «НикСпорт».

Чемпионат мира по фехтованию на колясках среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата проходит в корейском городе Чонджу. В составе национальной паралимпийской сборной команды трое представителей Николаевского регионального центра «Инваспорт»: Олег Науменко, Татьяна Позняк и Дмитрий Серёженко.

Во второй день соревнований Науменко завоевал бронзовую награду в мужской шпаге.