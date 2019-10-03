Украинский боец ММА рассказал, как спустя годы отомстил гопникам за отобранный телефон: «Им пришлось раскаяться»

Украинский боец ММА Ярослав Амосов рассказал, как с друзьями отомстил гопникам, которые у него много лет назад отобрали телефон.

Об этом сообщается на Youtube-канале «От души в душу», пишет «НикСпорт».

В 13 лет у него грабители забрали телефон. Спустя пять лет Ярослав со своими старшими товарищами нашел обидчиков.

- Город маленький, все друг друга знают. Я узнал, кто это были и все. Со своими пацанами, которые занимаются спортом, пришел. Вот так, в галстуке: «Здравствуйте, припоминается мне, вы забрали мой телефон», - рассмеялся боец. – «Вы не могли бы вернуть мне мой телефон? – Малой, теряйся отсюда». Но так получилось, что со мной были мои старшие друзья. Побили их и все на этом закончилось. Никто ни у кого не забирал обратно телефон. - Они раскаялись? - Пришлось. Так получилось, что они раскаялись. Мы сказали: «Благодарим вас ребята, спасибо, до новых встреч», - иронизирует Амосов.

Амосов родился в Ирпене Киевской области, самбо стал заниматься с 15 лет. На данный момент он трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, выступает в промоушене «Bellator», где недавно придушил своего противника. В ММА он выиграл все свои 22 поединка.