В финале Кубка Украины встретились две николаевские рапиристки – «золото» досталось 17-летней Алине Полозюк

Фото из архива Николаевская рапиристка Алина Полозюк выиграла Кубок Украины по фехтованию, который проходил в Киеве.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

17-летняя фехтовальщица уверенно дошла до стадии полуфинала, где в напряженном противостоянии победила одну из сильнейших юниорок страны Анну Тараненко (15:14). В другом полуфинале еще одна представительница Николаева Екатерина Ченцова обыграла киевлянку Ольгу Сопот (15:12). Таким образом, в столице прошел «николаевский» финал. В решающем поединке Полозюк оставила более опытную Ченцову без золота. Как и в полуфинале, юниорка выиграла у оппонентки с минимальным преимуществом – 15:14. Эта победа стала дебютной для Алины на «взрослом» национальном турнире.

В командных соревнованиях рапиристки из команды «Николаев-1» добыли бронзовые награды. Медали завоевали Наталья Коваль, Алина Полозюк, Мария Сизарева и Екатерина Шелухина.