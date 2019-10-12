Николаевская шахматистка выиграла международный турнир в Румынии

В Румынии 9 октября завершился международный шахматный турнир Maria Albulet Memorial 2019, который выиграла Анастасия Рахмангулова из Николаева.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

В соревнованиях приняли участие 16 шахматисток, две из которых представляли Украину. Именно они по итогам турнира и расположились на двух первых ступенях турнирной таблицы. Первое место с результатом 6,5 очков из 9 заняла николаевская шахматистка Анастасия Рахмангулова. Сразу 7 шахматисток набрали по 5,5 очков, в том числе Евгения Долуханова из Харькова, которую дополнительные показатели вывели на второе место.