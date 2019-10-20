Украинская дзюдоистка завоевала первую медаль на Всемирных играх среди военных

Украинская дзюдоистка, сотрудник Вооруженных сил Украины Мария Скорая получила первую медаль для сборной Украины на VII Всемирных играх среди военнослужащих в Китае.

Об этом пишет НикСпорт со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«В первый день соревнований армейская спортсменка Мария Скорая завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг», - говорится в сообщении.

VII Всемирные игры среди военнослужащих начались 19 октября. Украинская сборная на этих Играх представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта.

Напомним, что ранее личная охрана Зеленского выборола золото на Чемпионате мира среди бодигардов первых лиц.