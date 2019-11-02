Николаевские полицейские показали второй лучший результат на соревнования по гиревому спорту во Львове

Сборная команда сотрудников николаевской полиции заняла второе место на соревнованиях по гиревому спорту среди сотрудников Нацполиции.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Соревнования проходили во Львове 30-31 октября, участие в них приняли 132 спортсмена в составе 27 сборных команд, представлявших подразделения Национальной полиции в областях и городе Киев. Полицейские выступали в двух упражнениях - толчок и рывок.

По результатам соревнований победу одержала команда Главного управления Нацполиции в Харьковской области, второе заняла сборная полиции Николаевщины, третье – команда Департамента патрульной полиции.

Команду николаевских гиревиков представляли старший следователь Первомайского отдела полиции капитан полиции Петр Палади (до 73 кг), оперативник Управления уголовного розыска старший лейтенант Константин Токарчук (до 95 кг), полицейский ИВС №5 сержант Владимир Дорошенко (до 95 кг), следователь Братского отдела полиции старший лейтенант Егор Романенко (до 78 кг), старший оперативник Управления уголовного розыска Сергей Мелентьев (более 95 кг), тренер команды - старший инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения подполковник полиции Александр Степанов.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и подарками.

Напомним, ранее николаевские полицейские заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою за Кубок Президента Украины.