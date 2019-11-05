На развитие социально-гуманитарной сферы направят дополнительные 48 миллионов гривен, - Стадник

Около 48 миллионов гривен дополнительных бюджетных поступлений планируется направить на развитие социально-гуманитарной сферы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на её главу Александра Стадника.

Он отмечает, что за счет дополнительных поступлений в областной бюджет объем расходов увеличен почти на 48 миллионов гривен.

- Здравоохранение, образование, социальная защита, спорт – сферы, которые больше всего беспокоят людей. С самого начала своей работы на должности главы Николаевской ОГА определил эти направления одними из первоочередных для развития. Надеюсь, что депутаты областного совета, которые действительно настроены на развитие области, поддерживают предложенные нами изменения в бюджет Николаевщины 2019, - комментирует Александр Стадник.

Привлеченные средства планируется направить:

- на здравоохранение – более 36 миллионов гривен: на капитальный ремонт отделения онкогематологии областной клинической больницы, приобретение медицинских препаратов, обновление инвентаря в областных медицинских учреждениях; также предусмотрены средства на обустройство рабочих мест врачей компьютерной техникой и приобретение лицензий для областных медицинских учреждений в связи с их переходом на финансирование из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины; - на развитие спорта – почти 4 миллиона гривен: завершение капитального ремонта Николаевской областной комплексной коммунальной детско-юношеской спортивной школы, проведение спортивных мероприятий;