Николаевский паралимпиец на чемпионате мира установил новый мировой рекорд

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дубаи среди паралимпийцев золотую медаль в беге на 200 метров завоевал николаевец Игорь Цветов.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Николаевские новости».

Его результат 23,04 стал новым мировым рекордом.

В Дубаи состязаются 1400 атлетов из 122 стран. У паралимпийской сборной Украины на сегодняшний момент 12 наград – 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Это второе место в общем зачете. Впереди спортсмены Китая – 20 медалей (8 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). На третьем месте бразильцы – 8 медалей (4+2+2).

В последний день чемпионата, 14 ноября, Цветов еще раз выйдет на беговую дорожку. 100 метровка – его коронная дистанция, в этой дисциплине он действующий чемпион мира.