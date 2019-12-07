Просил помощи компьютера и подглядывал в туалете в телефон: Известного шахматиста дисквалифицировали за жульничество

Игорь Раусис Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество.

Об этом пишет NikSport, ссылаясь на Сегодня.

Бывший чемпион Латвии Раусис находится под расследованием по обвинению в шахматном жульничестве еще с лета – после того, как он был пойман с телефоном во время своей партии на открытом турнире в Страсбурге.

58-летний чешский гроссмейстер латвийского происхождения давно вызывал подозрения, в последние годы подняв свой рейтинг почти до 2700 баллов. Чтобы увеличить так рейтинг, нужно было играть практически безупречно на протяжении большого периода времени, что нелегко даже против очень слабых противников.

В результате он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам. Во время турнира в Страсбурге в туалетной кабинке, где только что побывал Раусис, был найден телефон, и чех признал свою вину.

«Вчера я просто потерял голову. Я подтвердил, что использовал телефон во время партии и подписался под этим заявлением. Что еще скажешь? Да, я устал после утренней партии, и на меня сильно повлияла активность обвинявших меня пользователей Facebook. Мой вчерашний поступок станет хорошим уроком, но уже не для меня – это была моя последняя шахматная партия», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в мировой Топ-100 шахматистов попали семь украинцев, а в украинский - шесть николаевцев.