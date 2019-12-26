Украинский покерист выиграл главный турнир серии CPP Venetian и заработал $136 тысяч

Украинский покерист Валентин Шабельник победил в главном событии Card Player Poker Tour в Venetian и заработал 136 тысяч долларов.

Об этом сообщает «cardmates»

Для того, чтобы выиграть в этом турнире ему пришлось обыграть 160 игроков, которые обеспечили призовой фонд 500 тысяч долларов. Это уже второй титул для украинца в этом месяце в Venetian, так как 1 декабря он уже побеждал в другом турнире.

Эти призовые стали крупнейшими в десятилетней покерной карьере украинца.

В финале два игрока не смогли договориться о дележке.

- Я предложил сделку своему оппоненту перед хедз-ап, так как стеки были глубокие и я не хотел тратить много времени. Он захотел больше денег, чем и сделка оказалась для меня невыгодной и я отказался, - рассказал Шабельник.

Напомним, ранее украинец занял второе место на главном турнире Европейского покерного тура в Праге и выиграл почти 600 тысяч евро.

Как известно, в августе прошлого года в Украине покер был признан официальным видом спорта.