Организаторы нового теннисного турнира перепутали гимн Молдовы и Румынии

Перед матчем Бельгии и Молдовы / Фото - Fox Sports Организаторы нового командного турнира ATP Cup начали дебютный розыгрыш с того, что перепутали гимны стран.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на xsport.ua.

Перед матчем Бельгия – Молдова вместо гимна Молдовы включили гимн Румынии. Вскоре пресс-служба ATP Cup извинилась за ошибку:

«Мы искренне сожалеем и принесли личные извинения команде Молдовы».

Отмечается, что Румыния вообще не выступает на турнире в Австралии, тогда как Молдова квалифицировалась одной из последних. В итоге, бельгийцы победили в двух одиночных матчах.

Напомним, что ранее французы для сборной Албании включили гимн Андорры, а затем диктор стадиона перепутал албанцев и армян.