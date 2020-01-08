Защитник МБК «Николаев» Петерсон стал игроком месяца в чемпионате Украины

Защитник МБК «Николаев» Квентин Петерсон уверенно победил в голосовании болельщиков за лучшего игрока Суперлиги в декабре.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на ФБУ.

Такой уверенной победы в голосовании болельщиков в этом году еще не было. Половина поклонников баскетбола отдала свои симпатии именно защитнику МБК «Николаев» Квентину Петерсону. Он стал уже вторым защитником «корабелов», который побеждает в голосовании болельщиков. Напомним, что в ноябре больше всего голосов поклонники баскетбола отдали Максиму Луценко, однако его отрыв от конкурентов был не таким убедительным.

В декабре Квентин Петерсон набирал 35,8 очков в среднем за игру, делал по 7,3 подбора, 3 результативных передачи, 1,8 перехвата и помог МБК «Николаев» одержать две очень нужные победы. Результаты голосования болельщиков были следующими: