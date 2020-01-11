МБК «Николаев» проиграл «Киев-Баскету»: самым результативным стал Приймак, а Петерсон почти сделал трипл-дабл

В чемпионате украинской Суперлиги МБК «Николаев» 10 января на выезде выдал результативный матч против «Киев-Баскета».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Киев-Баскет» - МБК «Николаев» - 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28) КБ: Павлов 22, Близнюк 19, Петров 14, Коренюк 10. МБК: Приймак 26+7 подборов, Петерсон 21+11передач+9 подборов+4 перехвата, Адедиран 11, Луценко 10, Бристол 10+8 подборов, Зотов 9+6 подборов+5 передач, Давыдюк 4, Хохоник, Юрченко.

Николаевцы уже третий раз за две недели встретились с «Киев-Баскетом». МБК оправился от кубкового поражения и опять попытался обыграть киевлян на выезде. Но многое решила третья четверть. На большой перерыв николаевцы ушли, ведя в счете семь очков, и возможно, это их немного расслабило. Игрокам «Николаева» не хватало концентрации в борьбе за подбор и защите, они позволяли хозяевам площадки делать свободные броски. К тому же Петерсон, Бристол и Давыдюк набрали ненужные фолы и с четырьмя персональными замечаниями вынуждены были на время покинуть площадку.

Киевляне за третью четверть набрали почти столько же очков, сколько за первые две, а в начале последнего периода, казалось, решили все вопросы о победителе. Но к чести николаевцев, они сумели собраться и за четыре минуты сократили отставание с -16 до 4 очков. И тут опять не хватило концентрации: две необязательные потери и киевляне увеличили отрыв в счете. За полминуты до конца «Николаев» снова приблизился на расстояние в четыре-пять очков, однако не смог реализовать последнюю атаку и зацепиться за шанс сравнять счет.

Свою роль сыграло и то, что «Николаев» реализовал всего 2 из 18 дальних бросков, против 13 из 36 у «Киев-Баскета». Самым результативным в составе МБК стал Сергей Приймак, а Петерсону не хватило одного подбора до трипл-дабла.