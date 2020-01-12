В Николаеве при участии легенды футбола состоялась отчетная конференция областной федерации

В субботу, 11 января, в Николаеве состоялась отчетная конференция Федерации футбола Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает «NikSport».

По его словам, произошло переименование организации. Теперь она называется Ассоциацией футбола Николаевской области.

«Сегодняшнее мероприятие дало старт процессам, которые качественно изменят состояние развития футбола в области. Как сообщал вчера, мы начали реализацию инициативы Президента Украины Владимира Зеленского «100 школ, 100 садов, 100 стадионов», которая предусматривает создание в каждой области минимум по 5 таких объектов. На начало 2020 года мы уже имеем три проекта на строительство стадионов в Баштанке, Первомайске и Очакове», – отметил Стадник.

Также он добавил, что в ходе конференции были обсуждены проблемные вопросы работы СДЮШОР «Торпедо» спортивного комбината «Зоря» – «Машпроект», который находится в процессе передачи в коммунальную собственность города Николаева.

«Поэтому тренеры школы могут остаться без заработной платы. Мы не имеем права такого допустить, следовательно сегодня определили первоочередные шаги выхода из этой ситуации и уже с понедельника профильное структурное подразделение ОГА по моему поручению начнет отрабатывать вопросы», – сообщил глава Николаевской ОГА.

Кроме того, Александр Стадник отметил, что участие в конференции принял выдающийся футболист, многоразовый призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА 1986 года, вице-чемпион Европы 1988 года, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов.

Игорь Беланов (справа на фото)

Справка

Игорь Беланов – советский и украинский футболист, форвард, был признан лучшим футболистом Европы в 1986 году. Мастер спорта СССР международного класса (1986). Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Обладатель Кубка кубков УЕФА, двукратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР, вице-чемпион Европы 1988 года. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

С 2003 по 2004 год Беланов был одним из владельцев и президентом футбольного клуба «Виль», который в этот период завоевал единственный трофей в своей истории, кубок Швейцарии.

Клубная карьера:

1979 - 1980 - СКА Одесса

1981 - 1984 - Черноморец (Одесса)

1985 - 1989 - Динамо (Киев)

1989 - 1990 - Боруссия (Мёнхенгладбах)

1991 - 1994 - Айнтрахт (Брауншвейг)

1995 - 1996 - Черноморец (Одесса)

1996 - 1997 - Металлург (Мариуполь)