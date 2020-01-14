«Нико-Баскет» в чемпионате Украины дважды на выезде обыграл харьковский «Политехник»

Николаевская команда «Нико-Баскет» в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу 11-12 января в Харькове дважды обыграла местный «Политехник».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Политехник» - «Нико-Баскет» - 103:82 (22:26, 17:26, 26:21, 17:30) НБ: Боднар 26+10 подборов+7 передач, Ожегов 23, Заплотинский 19+12 подборов, Гарбар 11. «Политехник» - «Нико-Баскет» - 69:75 (23:24, 12:6, 22:24, 12:21) НБ: Боднар 23+8 подборов, Ожегов 14, Шепиль 13, Заплотинский 11+10 подборов.

В первом матче с самого начала николаевцы захватили инициативу и смогли довести поединок до победы, сообщили в пресс-службе клуба. Также в «Нико-Баскет» отметили старание противников, которые в течение матча несколько раз возвращались в игру с -15.

Во втором поединке после неудачной первой половины николаевцы нашли в себе силы переломить ход матча, хоть и играли усеченным составом.