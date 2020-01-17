Слэм-данк баскетболиста МБК «Николаев» стал лучшим моментом тура в чемпионате Украины

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Эффектный данк защитника МБК «Николаев» Квентина Петерсона, который он исполнил в матче с «Черкасскими Мавпами», занял первое место в топ-10 лучших моментов прошедшего тура в Суперлиге.

Подборку лучших моментов опубликовала федерация баскетбола Украины, сообщает «НикСпорт».

В подборку лучших моментов также попали два блок-шота игрока «Черкасс» Ткаченко, которые он поставил Петерсону.

Стоит отметить, что на 8 месте данного рейтинга расположился также игрок «корабелов» Кервин Бристол с броском сверху в матче против «Киев-Баскета».

 

Вадим Богданов

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