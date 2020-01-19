Конор Макгрегор вернулся в UFC и нокаутировал соперника

Бывший чемпион в смешанных единоборствах, ирландец Конор Макгрегор вернулся в UFC, нокаутом победив Дональда Серроне.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «УНИАН».

На поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе скандальный боец завладел инициативой с первых секунд. Макгрегор провел мощный хай-кик, который дезориентировал Серроне, а затем сбил его с ног и продолжил наносить удары. Рефери решил прекратить поединок на 40-й секунде из-за слишком пассивной обороны американца. Это первая победа Макгрегора с 12 ноября 2016 года.