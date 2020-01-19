МБК «Николаев» в тяжелом матче проиграл одному из лидеров чемпионата Украины

МБК «Николаев» 19 января в очередном туре Суперлиги на выезде встречался с грозным дебютантом БК «Прометей» (Каменское, Днепропетровская область).

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Прометей» - МБК «Николаев» - 90:77 (22:18, 30:26, 19:17, 19:16) Пр: Эдвин 21, Майерс 17, Крик 14, Сидоров 11, Конате 9, Миллер 8, Лукашов 8, Антипов 2, Мальчевский. Н: Петерсон 28, Бристол 13, Онуфриев 10, Луценко 8, Зотов 5, Адедиран 5, Приймак 4, Хохоник 2, Давидюк 2, Юрченко.

Хозяева с самого начала встречи стали подтверждать статус фаворита и оторвались на 10 очков. Весь последующий поединок подопечные Виталия Черния пытались нивелировать это отставание, местами показывали содержательный и самоотверженный баскетбол и сокращали разрыв до 3-5 пунктов. Но неудержимые легионеры «Прометея» показывали свой класс и сразу же доводили отрыв до комфортных 10 баллов.

Таким образом МБК «Николаев» проиграл в пятый раз подряд в новом году. Следующий матч николаевские баскетболисты проведут на домашнем паркете 6 февраля против «Харьковских Соколов». Сейчас МБК «Николаев» идет на восьмом месте в чемпионате, а «Прометей» поднялся на вторую позицию.