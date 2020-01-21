Николаевские каратисты на турнире в Хорватии завоевали шесть наград

Тренер Иван Дрозд с призером Виктором Ксенжиком На турнире в Хорватии, который прошел 17-19 января, николаевские каратисты завоевали шесть наград.

Об этом пишет NikSport со ссылкой на николаевскую ячейку Всеукраинского объединения «Украинская федерация карате».

Золото и путевку в национальную сборную на чемпионат Европы выиграл Виктор Ксенжик. Серебро и бронзу в двух весовых категориях выиграл Арсений Константинов, серебро – Илья Борисенко, и еще две бронзовые награды завоевали Дарья Хоменко и Игорь Махиня.

«К сожалению, не смог подняться на пьедестал, и также попасть в национальную сборную, Виктор Шевченко. Иван Флоренко уступил в бронзовом финале одноклубнику Игорю Махину и занял пятое место, Владимир Мушинский в первом поединке уступил сильному сопернику из Хорватии, который уступил победителю категории, лишив нашего бойца бронзовых поединков. В целом воспитанники клуба «Фортис» достойно выступили на международном уровне, и дали старт новым победам в 2020 году, поздравляем всех причастных к этому событию», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее николаевский спортсмен Владислав Николаев стал бронзовым призером чемпионата Европы по киокушин каратэ.