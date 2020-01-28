Николаевец Яровой настроен взять медаль на Олимпиаде-2022: «Спорт закалил меня, сделал уверенней в себе»

Николаевский паралимпиец, лыжник и биатлонист Максим Яровой нацелен стать призером Паралимпиады 2022 года в Китае.

Об этом он рассказал в интервью журналу «NikLife», передает «НикСпорт».

Сейчас он проходит реабилитацию после перелома руки.

- Мне бы еще медаль на Олимпиаде-2022 в Китае. Но перелом руки был, и пока до формы далеко, - говорит Яровой.

Напомним, что Максим Яровой является чемпионом Паралимпиады, также на его счету по две серебряные и бронзовые награды (завоеваны в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018).

Он отметил, что занятия спортом стали поворотным моментом в его жизни после тяжелой травмы.

- Я практически полностью изменился. Думаю, в лучшую сторону. Можно сказать, спорт закалил меня, сделал серьезней и уверенней в себе… Силы мне дает сама жизнь. Понимаю, что нужно что-то делать, чем-то заниматься, работать. Сидеть на шее у родителей – не мое… Родители помогли реабилитироваться, ездили со мной в санатории. Они меня и подняли, - сказал спортсмен.

Яровой добавил, что «единственное, что может ограничить наши возможности, – это отсутствие желания».

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