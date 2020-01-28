«Нико-Баскет» на домашнем паркете дважды обыграл вторую команду «Днепра»

В чемпионате Высшей лиги «Нико-Баскет» дважды на своей площадке обыграл вторую команду «Днепра».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Нико-Баскет» - «Днепр-2» - 89:75 (25:17, 17:20, 32:11, 15:27) НБ: Заплотинский 25+8 подборов, Ожегов 14, Боднар 13+9 передач+8 подборов, Лукьян 11, Шепиль 6, Штанько 2, Жвавый 2, Лихой 12, Гарбар 2, Кочура 2, Белобородский.

«Нико-Баскет» - «Днепр-2» - 75:65 (19:19, 17:20, 27:13, 12:13) НБ: Заплотинский 22+12 подборов+6 блок-шотов+5 передач, Лукьян 16+7 подборов, Шепиль 9, Боднар 8+6 передач, Ожегов 7, Штанько 2, Лихой 9, Гарбар 2, Кочура.

Днепряне в обоих матчах оказали серьезное сопротивление николаевцам – они выиграли вторые четверти и показывали неплохую игру. Но после большого перерыва «Нико-Баскет» в обоих случаях с ощутимым преимуществом побеждал в третьем периоде, что и стало решающим фактором. Самым результативным игроком в этом противостоянии стал Вадим Заплотинский, который во втором поединке доминировал под щитами.

В своей группе чемпионата Украины «Нико-Баскет» делит второе-третье места с «Сумами», в активе команд по 14 побед и 4 поражения. Следующие матчи «Нико-Баскет» также проведет дома – 31 января и 1 февраля против «Новомосковска».