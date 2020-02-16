Украинцы выбирают самый привлекательный город 2020 года

В Украине выбирают самый привлекательный город страны, и проголосовать за свой вариант может каждый желающий. Достаточно лишь перейти по ссылке.

Об этом пишет NikLife.

В рейтинге – 51 украинский город. Также можно голосовать и за оставшиеся на оккупированных территориях: например, за Донецк, Луганск, Хрустальный, Керчь, Евпаторию и Алушту.

Цель проекта «Город Украины. Национальный выбор» – возродить интерес граждан к истории родных городов, сформировать уважительное отношение к культурному, историческому и архитектурному достоянию Украины.

На сайте проекта участники голосования также могут делиться интересными впечатлениями о своих городах. Итоги голосования объявят в конце года.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался в рейтинге самых дорогих городов мира.