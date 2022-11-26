Були колись часи, а нині – «мнгновєнія».

Трембіта піднімалась, тепер – «давлєніє».

Будував авіаносці…стапель, чесезе…

А нині ж смерть з хворобами за мною повзе.

Треба справи поробити, всі, що обіцяв,

Поки день останній мені та вам не настав.

Не брешіть собі, що часу у вас вже нема,

Бо купа проблем, в країні триває війна.

Зателефонуйте мамі, говоріть з братом,

Замовте, що в останню путь вам тре співати.

Тіло - до крематорію, попіл – у море.

Співай «Файдулю», щоб було веселим горе.

Жінці, дітям та онукам залишиш майно,

В світі матеріальнім допоможе воно.

Не вір в обіцяний рай, пекло з казанами,

Релігія – бізнес, влада над баранами.

Козак любив чарчину, й жінок не цурався,

Ні ворогів, ані обставин не боявся.

Пам'ять про нього вам наче слід обірветься,

В колишніх зірок тепер це «старлінком» зветься.