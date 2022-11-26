Були колись часи, а нині – «мнгновєнія».
Трембіта піднімалась, тепер – «давлєніє».
Будував авіаносці…стапель, чесезе…
А нині ж смерть з хворобами за мною повзе.
Треба справи поробити, всі, що обіцяв,
Поки день останній мені та вам не настав.
Не брешіть собі, що часу у вас вже нема,
Бо купа проблем, в країні триває війна.
Зателефонуйте мамі, говоріть з братом,
Замовте, що в останню путь вам тре співати.
Тіло - до крематорію, попіл – у море.
Співай «Файдулю», щоб було веселим горе.
Жінці, дітям та онукам залишиш майно,
В світі матеріальнім допоможе воно.
Не вір в обіцяний рай, пекло з казанами,
Релігія – бізнес, влада над баранами.
Козак любив чарчину, й жінок не цурався,
Ні ворогів, ані обставин не боявся.
Пам'ять про нього вам наче слід обірветься,
В колишніх зірок тепер це «старлінком» зветься.