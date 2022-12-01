Для кого відкрились миколаївські пункти незламності?

Для чиновників, котрі повинні відзвітувати в ОПУ про центри незламності, які раніше були пунктами обігріву безхатченків, де можна було випити чаю з печивом, зігрітись та навіть виспатись.

Вчора, в 19-30 вимкнулось світло. Без жодного попередження. Найближчий від моєї квартири центр незламності знаходиться в будівлі адміністрації Центрального району за 14 кварталів. Спробуйте вночі, в абсолютній темряві здолати півтора десятків блоків фронтовим містом, в час комендантської години з дикими псами та пацюками на вулицях. Потім цей самий квест треба здолати на зворотному шляху і промовити собі під ніс: «Я - також герой. Бо я не втік і не злякався миколаївської темряви».

Направду миколаївські гумористи не поступаються одеситам. Я пишу не про відоме «Дизель-шоу, а про очільників комунального підприємства «Миколаївелектротранс», які встигають за політичною модою. Їх ніхто не примушував, а вони самостійно заснували пункт незламності на закритій території депо (з охороною на прохідній) в районі Херсонського шосе. І все заради сюжету з директором підприємства, що дотується з міського бюджету, в місцевому єдиному маратоні «Є-новини». Креативний розумник.

Найближчий багатоквартирний житловий масив розташовано за 2-а кілометри від трамвайно-тролейбусного депо з центром незламності. Тобто, коли вночі без жодного графіка зникає світло, пенсіонерка повинна за умов ліфту, що не працює, здолати шлях з 9-го поверху вниз та пару кілометрів в абсолютній темряві по Херсонському шосе. Назад, додому її повезе «швидка медична допомога», яку будуть змушені викликати охоронці пустих тролейбусів. Уявлення про незламність миколаївських пенсіонерів, інвалідів у директорів місцевих комунальних підприємств не відповідає реаліям. Власну маму – пенсіонерку ви вночі скеруєте зарядити мобільний телефон, випити міцного чаю, погуляти темними вулицями в районі центру незламності, який стоїть на місці старовинного караїмського кладовища? Поряд знаходиться зоопарк, частина котрого також розташована на землі старого міського, єврейського цвинтаря. Вовки в клітках зоопарку іноді виють ночами. Вони радісно співають славу незламним, що блукають вулицями нічного міста під час комендантської години.

Чи не вперше підтримую начальника Миколаївської ОВЦА, депутата міськради В. Кіма. Або дирекція «Миколаївобленерго» (власником якого є російський олігарх) почне завчасно оприлюднювати графіки майбутніх блек-даунів, або з керівниками цього підприємства треба щось вирішувати, як з латентними прихильниками російських окупантів. Наші люди, дійсно, незламні. Вони готові сидіти без електрики і 4 години, і 16 годин, і дві доби. АЛЕ ПОПЕРЕДЬТЕ ЇХ! І тоді всі ці пункти незламності будуть непотрібними.