Тяжела і нєказіста жизнь колхозного танкіста

За порадою друзів з ФБ напишу пару слів про російський фільм «Трактористи», одну з улюблених стрічок Й. Сталіна, М. Хрущова, Л. Брежнєва. М. Горбачова, В. Путіна. Позаяк в цьому кінофільмі Херсонщина та Миколаївщина зразка 1939 року вже є частиною Росії без щонайменшого натяку на українську територію та українських хліборобів. Голодомор 1932/1933 років забрав життя третини українського населення краю. Репресії 1937 року остаточно знищили проукраїнський елемент. Від того часу в обласних центрах півдня України люди боялись розмовляти українською мовою публічно.

Натурні зйомки відбувались влітку 1938 року, в селі Гурівка, Федорівського (Новоодеського району), новоутвореної в 1937 році Миколаївської області. На в’їзді в село досі стоїть пам’ятник у формі трактора «Сталінець», присвячений цій події. Далі – лише факти про життя в регіоні та його зображення на кіноекрані. В 1938/1939 роках серед сільського населення краю етнічні україномовні українці все ще складали понад 90 %.

Всього ролей – чотирнадцять. Українські прізвища та імена, за логікою сценариста дістались лише п’яти героям, себто навіть не половині. Миколаївщина в радянські кінематографічні часи – знову Новоросія. Одну роль довірили єврею, ще одну роль віддали вірменину. Усі інші дванадцять (!) ролей дістались російськомовним російським акторам з Москви, Ленінграда, Саратова. Українські селяни, слова «Україна, «українці» в цьому кіно – під забороною (бо це - український буржуазний націоналізм), селяни розмовляють виключно російською мовою, співають тільки російські пісні.

Режисер, оператор кінострічки були також росіянами, що прибули на остаточно окупований в 1922 році південь України знімати кіно про аборигенів. Сценарист був євреєм. Фільм дуже сподобався самому Й. Сталіну, що не завадило йому скерувати автора сценарію на 21 рік до радянського концтабору: «Лєс рубят – щепкі лєтят».

В кіно трактористи кілька разів повторюють, що вони вже готові з тракторів пересісти на танки. Згадали путінські балачки в 2014 році про російськомовних шахтарів та трактористів з Донбасу, які у місцевому воєнторзі купили військову форму, кулемети й танки?

У фінальній сцені герої кіно на весіллі співають для молодят обрядову на півдні України пісню «Броня крєпка і танкі наши бистри» ))) Ще раз – українці співають не весільну українську пісню, звісно українською, а російською мовою лякають Європу (майбутні НАТО та ЄС) власними танками. Світ може й набуває нових значень, лише політика кремлівських кровопивць не змінилась. Вона й не може змінюватись. Імперію потрібно зруйнувати, а не реформувати.

Прем’єра фільму відбулась в липні 1939 року. Вже у вересні цього ж року російські танкісти/трактористи окупували Західну Україну за попередньою дружньою домовленістю Й. Сталіна та А. Гітлера, оформленою колись таємним пактом Молотова/Ріббентропа. Руки - вгору, штани – вниз! Зізнавайся: ти фашист чи німецький тракторист?