Як чорноморські козаки стають росіянами

Аналізуючи тему російської кінопропаганди, неможливо оминути комедію «Кубанські козаки», вироблену на студії «Мосфільм» в 1949 році. Назву кінострічці дав сам Й. Сталін, якому вона дуже сподобалась на прем’єрному закритому показі. Далі ви самі зрозумієте, чому. Але спочатку дам коротку довідку.

За допомогу у війні з турками, визволення Дашіва/Очакова, Коцюбіїва/Одеси, Акермана та інших, менших фортець цариця Катерина та її сексолог – посол Потьомкін обіцяли українським чорноморським козакам повернути їхні землі Північної Чорноморії (сучасні Одеська, Миколаївська, Херсонська області). І хоча до цього в 1775 році росіянами була вже підступно захоплена та зруйнована Запорізька Січ, козаки знову повірили Грицькові Нечосі (Гершвіну Потємскі). Він і горівку пив, і жінок не цурався, і головне – володів українською мовою, як усі вихідці з польської Смоленщини. Майже козак, хоча брехливий, наче пес.

Російська цариця, секс-партнерша мужчин, жінок, собак та коней, вчергове обдурила українців. Звільнені від османів землі півдня України вона почала роздавати власним ліжковим фаворитам, німецьким, грецьким, італійським, іспанським, сербським, болгарським колоністам та авантюристам. А українським воякам було запропоновано переселятись на Кубань, щоб захищати від кавказців південь російської імперії.

Так 30. 06 1792 Чорноморському козачому війську Катериною ІІ була надана «Жалованая грамота», за якою козакам, що служили та постійно мешкали тут, у вічне володіння передавалась кубанська земля, обмежена річкою Кубань та Азовським морем, по Єйськ включно. В 1793 році УКАЇНСЬКИМИ (Путін, фанат Новоросії, чуєш?) чорноморськими козаками було засновано Катеринодар, сучасний Краснодар. Першим головою військового містечка – Катеринодарської фортеці по січень 1795 року був Данило Савович Вовкоріз. Не руцкій мужик Волкорєзов, а саме український козак ВОВКОРІЗ.

До голодомору 1932/1933 року абсолютна більшість мешканців Кубані були українцями. В Краснодарі працював саме український педінститут, позаяк викладання в сільських школах здійснювалось українською мовою. Зірковий репертуар Кубанського козачого хору навіть в 2023 році складають пісні саме українською мовою.

Й. Сталіну, як і В. Путіну, дуже хотілось закінчити возз’єднання українців зі «старшим братом» шляхом повної асиміляції якнайшвидше. Кубанських козаків треба було презентувати усьому СС/СР як росіян, але «чуточку чудаковатих, говорящих по-рускі, но со смєшним акцентом». Ось тут стала в нагоді й кінострічка про колгоспників з Кубані, яку особисто Коба перейменував на «Кубанські козаки».

Картину на студії «Мосфільм» закінчили робити в 1949 році, коли етнічні українці ще складали щонайменше дві третини населення краю, де відбувались зйомки. Всього в російськомовному кіно на екрані з’явилось сорок чотири актори, які зіграли чотирнадцять головних ролей та тридцять епіззодичних. Серед героїв стрічки лише четверо, за волею сценариста, є українцями – Гордій та його друг Марко. Всі інші СОРОК персонажів цієї музичної комедії є росіянами. Як і вся акторська трупа – сорок чотири етнічних росіянина та росіянок. Знімальна група складалась з двадцять однієї людини (одного вірменина, двох євреїв та вісімнадцяти росіян). Саме так в майбутньому уявляв Кубань Й. Сталін. Такою ця земля, наче Новоросія, є нині, нажаль.

Одвічна мрія російських царів, генсеків та президентів – перетворити усю Україну на таку собі Кубань. З дозволеними: гопаком, шароварами, піснями, борщем, варениками, салом та самогоном. І зачем ви, малороси вишлі із СРСР (Росії)? Там же так било душевно, как дома…