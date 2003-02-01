Коли закінчиться війна, –

Ти знову мене спитала.

Живий в кремлі ще сатана,

Йому загиблих замало.

Найважчими є не бої,

Смерті, вибухи, руїни.

Страшно, коли крадуть «свої» –

Слуги вгорі України.

Залужний жертвує мільйон,

Всі є волонтерським центром.

Єрмак та його ЗЕ-міньйон

Не діляться ані центом.

Мільярдери боневтіка

Знов «заробляють на війні»,

Рай на землі – в чоловіка

Верхи на народній спині.

«Я вам нічего нє должен» –

Нам в голові лунатиме,

Допоможіть, хто чим може,

Зброєю та донатами.

Плескайте радо в долоні

Президенту та Котлеті.

Коломойський на балконі –

Сценарист в цій опереті.