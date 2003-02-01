Коли закінчиться війна, –
Ти знову мене спитала.
Живий в кремлі ще сатана,
Йому загиблих замало.
Найважчими є не бої,
Смерті, вибухи, руїни.
Страшно, коли крадуть «свої» –
Слуги вгорі України.
Залужний жертвує мільйон,
Всі є волонтерським центром.
Єрмак та його ЗЕ-міньйон
Не діляться ані центом.
Мільярдери боневтіка
Знов «заробляють на війні»,
Рай на землі – в чоловіка
Верхи на народній спині.
«Я вам нічего нє должен» –
Нам в голові лунатиме,
Допоможіть, хто чим може,
Зброєю та донатами.
Плескайте радо в долоні
Президенту та Котлеті.
Коломойський на балконі –
Сценарист в цій опереті.