На Донбассе боевики взяли в плен двоих украинских военнослужащих

Двоих украинских военнослужащих, пропавших накануне вблизи КПВВ «Золотой» в Луганской области, захватили в заложники боевики.

Эту информацию подтвердили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.

«Связь с бойцами была потеряна вчера. Вероятнее всего, они в Луганске», - сообщили в пресс-центре.

В официальном сообщении штаба, размещенном в социальной сети Facebook, отмечается, что военнослужащие возвращались на автотранспорте из лечебного учреждения. сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.