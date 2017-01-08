«Холуи должны быть по списку», - Путина уличили в постановочной встрече с «простыми рыбаками»

В сети высмеивают новость об очередной «случайной» встрече президента РФ Владимира Путина с «простыми рыбаками» в Великом Новгороде, с которыми он выпил чаю после богослужения.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Согласно официальной версии, Путин посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми – местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым. После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку.

«Путин воспринимает народ как спецслужбистов. На фото – «народонаселение» из ФСО. Всё лживо. Всё», - отметил блогер Саша Сотник.

«Переносной «набор народа» для имитации общения царя с народом. Кремлевское ноу-хау». «Ему, как Брежневу, когда тот из ума выжил и ему давали возможность поохотиться на зверя, накачанного люминалом, дают поболтать с рыбаками. Ублажают старичка. Или он думает, что всех перехитрил?». «С*ыт, плешивец, значит чует, что придут за ним. Значит – кто-то уже готов, а кто-то и может в любой момент...». «Спалились артисты... Теперь им кранты». «По-другому при плешивом и быть не может – фальшивый президент и фальшививая массовка». «Холуи тоже должны быть по списку», - пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, одна из "рыбачек" ранее была известна как заместитель генерального директора компании «Еврохимсервис» Лариса Сергухина.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина заговорили об отключении России от мирового интернета.