За сутки боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики 51 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 8 января.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности на мариупольском направлении боевики обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия Широкино, Марьинку, Гнутово, Троицкое, Водяное, Талаковку, Павлополь и Красногоровку.

Кроме того, по Марьинке противник вел огонь из БМП, а по Талаковке - из танка.

На луганском направлении боевики стреляли из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия по Троицкому, Новозвановке, Лопаскино и Станице Луганской. Также по Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении противник обстрелял из 122-миллиметровой артиллерии, 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия Луганское, Авдеевку, Майорск и Зайцево. Также по Луганскому боевики стреляли из БМП.

Напомним, от обстрелов боевиков в рождественские дни на Донбассе погибла девушка.