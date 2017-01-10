Боевики 46 раз стреляли по позициям сил АТО – пятеро военнослужащих ранено

За прошедшие сутки, 9 января, пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрелов пострадали пятеро украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также били из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному, по Луганскому открывали огонь из БМП.

На Луганском направлении – в районе Сизого – боевики применили БМ-21 «Град». Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицком огонь вел снайпер.

Напомним, боевики 51 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 8 января.