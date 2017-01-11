За сутки боевики 49 раз открывали огонь по бойцам ВСУ – один военнослужащий погиб, есть раненые

За прошедшие сутки, 10 января, пророссийские боевики совершили 49 обстрелов украинских позиций на всех направлениях. В результате один военнослужащий погиб, двое были ранены, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному, из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутовому и Широкино, из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП. В районе Тарамчука произошло боевое столкновение. Нападение отбито.

На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов, по Троицкому – из гранатометов.

На Донецком направлении вели огонь из минометов различных калибров по позициям сил АТО в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцевого. По Опытному огонь вела и БМП противника.

Напомним, за сутки 9 января пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции военнослужащих в зоне АТО. В результате обстрелов пострадали пятеро украинских бойцов.