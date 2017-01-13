Боевики увеличивают количество обстрелов сил АТО на Донбассе - в ход пошла тяжелая артиллерия

В течение суток террористы совершили 78 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, в частности, на Луганском боевики били из артиллерии калибра 152 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов вели огонь в сторону позиций ВСУ в районе Водяного и Широкиного. Также Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. Кроме того, по Талаковке и Широкиному огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики стреляли по Калиново-Папасной и Новозвановке. Из 120 и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Также по Новозвановке и Новоалександровке стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, 11 января в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения, один боец травмирован. За сутки боевики 62 раза обстреливал позиции ВСУ.