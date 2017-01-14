На Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения, - пресс-центр АТО

В пятницу, 13 января, в Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения между украинскими военными и группой незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, 13 января около девяти вечера, в направлении населенного пункта Трудовская боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная ДРГ составом до семи человек, но под натиском огня наших воинов боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника.

Как сообщили в пресс-центре, командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боестолкновение с группой незаконных вооруженных формирований. В результате столкновения один из боевиков получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Остальные вражеские диверсантоы ушли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

"В этот же день около девяти вечера в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника. За три минуты разведывательная группа противника численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию ​​эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. Вследствие прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери. Среди украинских военнослужащих потерь нет", - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Рождество шестеро военных получили ранения в зоне АТО