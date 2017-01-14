Волонтер рассказала о троих погибших в зоне АТО морпехах

Украинский волонтер Татьяна Барвинская обнародовала подробную информацию о троих украинских военнослужащих-морпехах, тела которых боевики передали украинской стороне.

Соответствующий пост он разместила в группе «Остання шана» в Facebook.

«Боевики передали украинской стороне тела трех морских пехотинцев, пропавших без вести 8 января возле Мариуполя. Сейчас они доставлены в Днепр для судебно-медицинской экспертизы», - пишет Барвинская.

По ее информации, погибли военнослужащие 1-й роты 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты: командир отделения младший сержант Сергей Сонько (23 года), младший сержант Николай Охрименко (53 года), старший матрос Сергей Трубин (29 лет).

«По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле возле села Октябрь», - отметила она.

Сергей Сонько Как сообщает волонтер, Сергей Сонько родом из Херсона, родился 16 декабря 1993 года. В Херсоне закончил Станиславскую среднюю школу. Учился на юридическом факультете в Черноморском университете им. Петра Могилы в Николаеве (на заочном отделении). Год назад ушел в армию. Был командиром 3-го отделения 36-й бригады морской пехоты. В Херсоне у Сергея осталась мать, а в Николаеве его ждала любимая девушка.

Николай Охрименко Николай Охрименко (позывной - Дед) родом из Сумской области, из села Ястребиное. Родился в 1963 году, в 1980-м закончил ястребинскую среднюю школу. Некоторое время работал в Якутии на комбинате "Куларзолото". До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, от этого брака у него осталась дочь. Когда началась война, вернулся в родное село, где жил вместе с матерью. Жена осталась в Донецкой области. В 2015-м Николай ушел добровольцем на фронт, воевал в одном из добровольческих батальонов, а в 2016-м перешел на военную службу по контракту. Прошел Дебальцево, был дважды ранен.

Сергей Трубин Трубин Сергей Сергеевич родом с Кировоградщины, родился 20 марта 1987 года. Житель поселка Знаменка Вторая, в котором проживал с 1990 года. По окончании местной средней школы №7 продолжил обучение в Знаменском профессиональном лицее №3, где получил специальности каменщика и сварщика. Сергей был санитаром морской пехоты, служил в 36-й бригаде в должности старшего стрелка.

"Гражданская панихида по погибшему герою состоится в воскресенье, 15 января, у Дома культуры поселка Знаменка Вторая. Начало в 12:00", - пишет Барвинская.

По ее словам, 15 января в Знаменке объявлено Днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги с траурными лентами и отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.

Напомним, 8 января штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.