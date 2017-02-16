В зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще трое ранены, один травмирован

За минувшие сутки, 15 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения и один травмирован. Всего в среду было зафиксировано 49 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреливали Водяное. С БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по Широкино, Гнутово, Водяному, Павлополю. По Новотроицком огонь вел снайпер.

На Донецком направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливались позиции ВСУ в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреливали Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер боевиков вел огонь по украинским позициям вблизи Лобачевого.

Напомним, СБУ отправила в суд дело одного из "советников" главаря террористов ДНР Захарченко.