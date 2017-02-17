Оккупированную часть Донбасса можно вернуть только дипломатическим путем, - Порошенко

Временно оккупированные Россией территории Донбасса могут быть возвращены Украине исключительно в результате политико-дипломатического урегулирования.

Об этом 16 февраля в начале заседания СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

- Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать, – сказал президент. - Они блокируют не ОРДО и ОРЛО, они блокируют Украину и нашу борьбу за территориальную целостность.