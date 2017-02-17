С начала конфликта на Донбассе погибли 2197 военнослужащих, – Муженко

С начала конфликта на востоке Украины 2197 украинских военнослужащих погибли, выполняя там задачи.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу, 17 февраля, передает «Интерфакс-Украина».

«Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц - погибшими и около 8 тысячи – ранеными», – сказал Муженко.

Напомним, что за 2016 год боевые потери украинской армии составили 211 бойцов.