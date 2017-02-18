Порошенко обратился к Западу: «Российские аппетиты не закончатся нападением на Украину»

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что аппетиты России не закончатся только нападением на Украину.

Об этом он сказал во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая состоялась в рамках 53-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, сообщает «УНИАН».

- Я слышу призывы, что надо с пониманием относиться к аппетитам России, поэтому было бы наивно и угрожающе прислушиваться к ним. Не только для Украины, но и для Европы, и для всего мира. Путин ненавидит Украину глубоко и искренне, он ненавидит украинский народ. Он публично заявляет, что украинская нация является частью доминирующей российской идентичности. Он не видит будущего Украины на политической карте Европы. Он хотел бы перерисовать эту карту и нанести на нее «триколор», - сказал глава государства. - Но было бы ошибкой считать, что российские аппетиты закончатся только нападением на Украину.

При этом Порошенко напомнил слова президента РФ Владимира Путина на церемонии вручения премии Русского географического сообщества, где тот пошутил, что «границы России не заканчиваются нигде».

- Есть только одно время и одно место, где возможно отказаться от российского реваншизма. Время – это сейчас. Место – это Украина, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что еще рано делать выводы о Революции Достоинства.