Россия должна ответить за ситуацию в Украине, - вице-президент США

Россию необходимо привлечь к ответственности из-за ситуации в Украине.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2017 заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает «РБК-Украина».

- Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности, - сказал он.

Также Пенс отметил, что РФ должна уважать минские соглашения и от нее необходимо требовать деэскалации конфликта на Донбассе.

- США будут продолжать настаивать на необходимости привлечения России к ответственности, даже когда мы ищем нового соприкосновения, которое, как считает президент (Дональд Трамп) можно найти, - заявил Пенс.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Западу с заявлением, что «российские аппетиты не закончатся нападением на Украину»