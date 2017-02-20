В зоне АТО боевики 62 раза открывали огонь по ВСУ – один украинский боец погиб, еще один ранен

На Донбассе за минувшие сутки, 19 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранения. Всего за воскресенье зафиксировано 62 обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров пророссийские незаконны вооруженные формирования обстреливали Гнутово, Новотроицкое, Лебединское и Зайцевое. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкиному, противотанковые ракетные комплексы – по Водяному, а по Авдеевке – снайпер.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцевое, Опытное, Каменку, Луганское, Новгородское.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики неоднократно обстреливали Валуйское.

Напомним, 19 февраля спикер Минообороны сообщил, что ситуация под Авдеевекой демонстрирует тенденцию к обострению, боевики активизировались на участках, которые обычно в целом спокойные.