В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными – погибло четыре человека

В результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии погибли четверо российских военнослужащих.
Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.
Автомобильная колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.
После того, как колонна проехала около 4 км, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.
В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. Отмечается, что за их жизнь борются российские военные медики.
Напомним, ранее в Сирии российская авиация атаковала турецких военных, есть погибшие.