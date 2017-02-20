В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными – погибло четыре человека

В результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии погибли четверо российских военнослужащих.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.

Автомобильная колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

После того, как колонна проехала около 4 км, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.

В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. Отмечается, что за их жизнь борются российские военные медики.

Напомним, ранее в Сирии российская авиация атаковала турецких военных, есть погибшие.