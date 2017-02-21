Штаб АТО насчитал 74 обстрела за сутки: двое бойцов ранены, семь травмированы

За минувшие сутки, 20 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировали 74 обстрела со стороны пророссийских боевиков. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих ранены, еще семь травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В начале прошлых суток наблюдалось общее снижение напряженности по всей линии разграничения. Противник несколько уменьшил количество обстрелов из тяжелого вооружения, но позже снова начал использовать 120 миллиметровые минометы», ­– заявили в штабе.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляно Чермалык, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово вели огонь снайперы.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм незаконные вооруженные формирования обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Авдеевке, Пескам, Новоселовке, Верхнеторецкому, Каменке, Луганскому, Зайцево и Желтому. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП боевиков. По Авдеевке «работали» снайперы.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Станицу Луганскую и Желтое обстреляли снайперы.

Напомним, 19 февраля в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранения. Всего за воскресенье было зафиксировано 62 обстрела.