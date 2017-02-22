Россия может использовать контингент в Приднестровье для атаки на Украину, – Порошенко

Угроза полномасштабного военного вторжения России в Украину в настоящее время сохраняется, заявляет президент Петр Порошенко.

Об этом он сказал на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в среду в Киеве, передает "Интерфакс Украина".

"Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе – она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше", – говорит глава государства.

По словам Порошенко, в непосредственной близости к украинским границам РФ развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тыс человек.

"Около 470 танков, более 1 тыс 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", – рассказал он.

"Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас!", - подчеркнул Порошенко.

Также президент опасается, что Россия может применить военный контингент в Приднестровье для нападения на Украину.

"Российский военный контингент на юго-западе – в приднестровском районе Молдовы, неконтролируемом Кишиневом, тоже может быть использован в любой момент для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам", – сказал он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что признание Россией фейковых документов «ДНР-ЛНР» требует усиления санкций.