Для Путина границы с Украиной не существует, - Порошенко

Для президента Российской Федерации Владимира Путина границы с Украиной не существует.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках выступления на оперативных сборах руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Для Путина границы с Украиной не существует. Он не считает нас отдельным государством. Непризнание отдельных народов было поводом для оккупации нацистов", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия может использовать контингент в Приднестровье для атаки на Украину.