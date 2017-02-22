На Донбассе задержан мужчина, который сдал боевикам двух милиционеров

В Бахмуте Донецкой области задержан боевик "ДНР", который в 2014 году организовал захват и незаконное лишение свободы двух сотрудников Дебальцевского горотдела милиции.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"21 февраля в Бахмуте бывшие сотрудники Дебальцевского горотдела милиции узнали боевика "ДНР" - мужчину, 1975 года рождения, ранее судимого, который в 2014 году вступил в НВФ "ДНР" и принимал участие в боевых действиях", – сообщает Аброськин.

С июня 2014 года мужчина орудовал в "боевой группе" на территории Дебальцево: с автоматом "нес службу" на блокпосту боевиков.

"В одно из таких "дежурств" задержанный организовал захват и незаконное лишение свободы двух сотрудников Дебальцевского горотдела милиции. Затем передал их "МГБ ДНР", – отмечает Аброськин.

По его словам, злоумышленник покинул ряды боевиков, прихватив с собой арсенал оружия, который отдал куму на хранение до лучших времён: револьвер, патроны и гранату РДГ-5 с запалом. В отношении задержанного проводятся следственные мероприятия.

Напомним, на Донбассе задержали боевика «ДНР», пытавшего пленных украинских военных.