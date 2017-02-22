«Никто не пытался со мной связаться», - Янукович заявил, что был обманут западными лидерами в 2014 году

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что западные лидеры обманывали его во время событий на Майдане в 2014 году.

Об этом он сказал изданию Der Spiegel в ходе встречи в Москве 21 февраля, передает Deutsche Welle.

Речь идет о министрах иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые прибыли 20 февраля 2014 года в Киев, чтобы посредничать на переговорах с оппозицией.

«Я фактически пошел на все, что мне предлагали, в том числе на досрочные президентские выборы и изменения в конституции, чтобы только избежать кровопролития. Но все это с самого начала было маскарадом», — сказал Янукович.

Янукович считает, что главы МИД, в том числе немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, обманывали его во время переговоров и тем самым поддержали «антиконституционный переворот». По словам Януковича, Штайнмайер заявил, что с оппозицией было заключено хорошее соглашение, но он, Янукович, его нарушил, покинув Украину.

«Никто из Европы или Америки даже не пытался со мной связаться все эти дни», — сказал он.

Эти обвинения не упоминаются в 9-страничном письме Януковича, адресованном «президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру» (который, впрочем, еще не вступил в должность главы германского государства), подчеркивает Spiegel Online. Кроме бывшего главы МИД ФРГ, аналогичные письма направлены канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также лидерам США, Франции, Польши и России, генсеку Совета Европы и председателю Европарламента. При этом послание Владимиру Путину оказалось на три страницы короче писем западным политикам.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович пишет письмо Трампу со своей версией о событиях на Евромайдане.